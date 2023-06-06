التخطيط: ارتفاع إنتاج 4 محاصيل غذائيَّة وانخفاض 6 أخرى

2023/06/06 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، أنَّ أربعة محاصيل غذائيَّة ارتفع إنتاجها، فيما انخفض إنتاج ستة محاصيل أخرى خلال عام 2022.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ الجهاز المركزي للإحصاء أصدر تقريره السنوي بشأن معدلات إنتاج المحاصيل الثانوية والخضراوات في العراق لسنة 2022 وكانت هناك أربعة محاصيل قد ارتفع إنتاجها.

وبين أنَّ المحاصيل التي ارتفع إنتاجها، هي الباقلاء إذ بلغ 41 ألف طن بارتفاع نسبته 21% عن العام الذي سبقه والذي بلغ 33.4 ألف طن.

كما أنَّ إنتاج محصول الرقي هو الآخر ارتفع ليصل إلى 440 ألف طن مرتفعاً بنسبة 16.4% عن العام الذي سبقه الذي بلغ 378 ألف طن.

وكذلك إنتاج محصول الخيار ارتفع ليصل إلى 196 ألف طن بنسبة قدرها 5.6% عن العام الذي سبقه والذي بلغ 185.5 ألف طن.

فيما ارتفع إنتاج محصول الشجر ليبلغ 39 ألف طن بنسبة 9% عن العام الذي سبقه البالغ 35.6 ألف طن.وتابع أنَّ ستة محاصيل غذائية انخفض إنتاجها وشملت محصول البطيخ الذي بلغ إنتاجه 181 ألف طن بانخفاض بلغت نسبته 12% عن إنتاج العام الذي سبقه البالغ 205 آلاف طن.

وأيضاً انخفض أيضاً إنتاج محصول الباميا ليبلغ 89 ألف طن بنسبة بلغت 5 % عن إنتاج العام الذي سبقه والبالغ 93 ألف طن، فيما انخفض إنتاج محصول الباذنجان الذي بلغ 183 ألف طن بنسبة 15% عن إنتاج العام الذي سبقه والبالغ 216 الف طن.

كما انخفض إنتاج محصول الطماطم ليصل إلى 630 ألف طن بنسبة بلغت 15.3 % عن إنتاج العام الذي سبقه والبالغ 744 ألف طن، فيما انخفض إنتاج محصول البصل الأخضر ليصل إلى 47 ألف طن بنسبة 22.2% عن إنتاج السنة الماضية البالغ 60.4%.

وأيضاً انخفض إنتاج محصول الخس ليصل إلى 36 ألف طن بنسبة 4% عن إنتاج السنة الماضية الذي بلغ 38 ألف طن.

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