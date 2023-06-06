صادرات تركيا للعراق تتجاوز 3 مليارات دولار

2023/06/06 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت هيئة الإحصاء التركيَّة، إنَّ صادرات تركيا للعراق خلال أربعة أشهر من العام الحالي 2023 بلغت 3.6 مليارات دولار.

وقالت الهيئة في إحصائيَّة رسمية اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "حجم الصادرات التركية للعراق خلال شهري كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان من عام 2023 بلغ 3.680.272 مليارات دولار منها 866.808 مليون دولار صادرات لشهر كانون الثاني و731.758 مليوناً صادرات لشهر شباط، و1.112.202 مليار دولار صادرات شهر آذار، فيما بلغت صادرات شهر نيسان 970.383 مليون دولار".

وأضافت أنَّ "صادرات تركيا للعراق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي البالغة 3.680.272 مليارات دولار انخفضت بنسبة 11.8 % عن الأربعة أشهر الأولى من العام الماضي 2022"، مبينة أنَّ "هذه الصادرات تمثل 4.6 % من صادرات تركيا للعالم".

ويستورد العراق معظم حاجاته من السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، إضافة إلى استيراده من الصين التي تعدّ أكبر مصدر للسلع والبضائع في العالم.

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