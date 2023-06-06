2023/06/06 | 11:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمسون نزيلا يجتاز امتحانات محو الأمية في سجن بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/06 | 11:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمسون نزيلا يجتاز امتحانات محو الأمية في سجن بابل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمسون نزيلا يجتاز امتحانات محو الأمية في سجن بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).