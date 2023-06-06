توصيات من الأمن النيابية للسيطرة على تحركات داعش في ثلاث محافظات

2023/06/06 | 11:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس، السلطات الأمنية بتفعيل أكبر للجهد الاستخباري للسيطرة على تحركات داعش في ثلاث محافظات.

وقال النائب عن اللجنة، احمد الموسوي، إن “عصابات داعش تتواجد في بعض المناطق التي يكون فيها صعوبة جغرافية حيث تتواجد هذه المجاميع في البساتين على سبيل المثال في سلسلة جبال حمرين”.

وأضاف الموسوي، أن “قواتنا الأمنية تقوم بكل الجهود والإمكانيات وبالعمليات التي تقوم بها، لكن التحدي لا يزال موجودا بالخصوص في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين حيث أن هذه المحافظات فيها مناطق لا تزال تعاني من تحركات داعش الذي يحاول إحداث بعض الثغرات او يقوم باستهداف قواتنا الامنية لاثبات وجوده”.

وتابع، أن “هذه المجاميع لا تستطيع السيطرة على اي منطقة وانما تقوم بعمليات وهذه العمليات تستهدف النقاط الثابتة، واستطعنا في محافظة ديالى والكثير من المحافظات بالسيطرة على الكثير من المضافات والقضاء على هذه المجاميع والعمليات مستمرة”.

وأكد الموضوي، أن “الجهد الاستخباري بدأ يتفاعل ويعمل ويعطي معلومات للقوات الامنية وبالتالي الجهد الاستخباري وكذلك الطيران يقومان بمهامهما بدقة باستهداف تلك العصابات في هذه المحافظات”.

وشدد عضو اللجنة، على “الحاجة إلى تفعيل أكبر للجهد الاستخباري وأن تكون القوات الأمنية مستعدة دائما لاي خرق يحدث في المحافظة”.

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