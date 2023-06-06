2023/06/06 | 11:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قالت مجلة فورين أفيرز الأمريكية، أن العراق قد حقق قدراً...

ظهرت المقالة مجلة أمريكية: الهدوء في العراق ضروري كيف تتفرغ واشنطن لبكّين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلة أمريكية: الهدوء في العراق ضروري كيف تتفرغ واشنطن لبكّين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلة أمريكية: الهدوء في العراق ضروري كيف تتفرغ واشنطن لبكّين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).