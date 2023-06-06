بعد انفجار سد كاخوفكا.. مواقف متباينة بشأن الخطر على محطة زابوريجيا النووية

2023/06/06 | 11:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مستشار الرئاسة الأوكرانية، الثلاثاء، من أن خطر وقوع "كارثة نووية" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية "يتزايد بسرعة" بعد التدمير الجزئي لسد كاخوفكا الواقع على مسافة تقدر بنحو 150 كيلومترا عنها، في هجوم تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بتحمل مسؤوليته.

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