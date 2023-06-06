2023/06/06 | 11:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – الزمان نشرت حسابات في التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجماعة مسلحة تطلق النار على أحد المحال التجارية وسط العمارة مركز محافظة ميسان، جنوبي العراق، من أجل التهديد والابتزاز ، مقابل 70 ألف دولار.ويظهر مقطع الفيديو، أصحاب المتجر، وهم يناشدون الجهات الأمنية عن العصابات التي تهددهم بالقتل اذا لم يدفعوا الأموال.وقال متحدث في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعات مسلحة تهدد المتاجر في ميسان: القتل أو دفع المال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعات مسلحة تهدد المتاجر في ميسان: القتل أو دفع المال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).