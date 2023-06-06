مجلس النواب يحدد الخميس المقبل موعداً لجلسة التصويت على الموازنة

2023/06/06 | 11:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد مجلس النواب الخميس المقبل، موعداً لعقد جلسة التصويت على الموازنة العامة.

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