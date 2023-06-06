2023/06/06 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يفجع العالم بتلاشي نهر دجلة في هذا الموعد | تقرير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يفجع العالم بتلاشي نهر دجلة في هذا الموعد | تقرير قناة التغيير الفضائية.

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