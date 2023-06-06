2023/06/06 | 12:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DHPJQIkHoGQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لمسات النعومة تسيطر على مكياج أميرات وملكات العالم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لمسات النعومة تسيطر على مكياج أميرات وملكات العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).