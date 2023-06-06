صور.. قطع طريق صهاريج الوقود من قبل منتسبي شركة مصافي الجنوب

2023/06/06 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أقدم منتسبو شركة مصافي الجنوب في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، على قطع طريق الصهاريج الخاص بتحميل المنتجات النفطية احتجاجا على قرار فرض الضرائب.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "منتسبي شركة مصافي الجنوب، قطعوا اليوم، طريق الصهاريج الخاص بتحميل المنتجات النفطية احتجاجا على قرار زيادة سعر برميل النفط الخام المجهز للمصافي".

وفي صباح اليوم، نظم المئات من موظفي شركة المنتجات النفطية في العاصمة بغداد، وقفة احتجاجية لرفض قرار فرض الضرائب على شركة توزيع المنتجات النفطية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المئات من موظفي شركة المنتجات النفطية في العاصمة بغداد، نظموا وقفة احتجاجية لرفض قرار فرض الضرائب على شركة توزيع المنتجات النفطية".

واضاف أن "المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال لم يتم إلغاء قرار فرض الضرائب".

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