بسعر 3499 دولارًا.. شاهد أبل تكشف النقاب عن سماعة الرأس الجديدة التي تدعم الواقع الافتراضي والمعزز معًا

2023/06/06 | 12:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة أبل النقاب عن سماعة الرأس للواقع المختلط حيث تقدم تجربتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز في آن واحد، مما يمثل أول إطلاق رئيسي لها للأجهزة منذ ساعة Apple Watch في عام 2015.

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