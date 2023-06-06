جنايات كربلاء: السجن ست سنوات بحق مجرم عن جريمة بيع دفاتر صكوك مزورة

2023/06/06 | 12:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مجرم عن جريمة الترويج لبيع دفاتر صكوك مزورة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المجرم كان يروج ببيع دفاتر صكوك مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، بعدما ضبطت بحوزته على دفتري (2) صكوك فارغة”.

وأضاف أن “الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة 295/ 1 من قانون العقوبات”.

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