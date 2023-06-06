البرلمان يحدد موعد جلسة التصويت على الموازنة

2023/06/06 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حدد مجلس النواب، الخميس المقبل، موعداً للتصويت على مشروع الموازنة الثلاثية.

وتضمن جدول اعمال الجلسة بحسب الدائرة الاعلامية للبرلمان، "التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025).

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