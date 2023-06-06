2023/06/06 | 13:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة موظفون يحاصرون مبنى إدارة هيئة توزيع المنتجات النفطية في بغداد أولاً على المسلة.

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