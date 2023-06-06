الماليـة تستحدث درجات وظيفية جديدة لتثبيت العقود

2023/06/06 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، استحداث 3600 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إنه “تم استحداث 3600 درجة وظيفية جديدة […]

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