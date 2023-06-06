2023/06/06 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شوفي أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، أنَّ ملاكاتها في محافظتي نينوى وصلاح الدين ضبطت تلاعباً في أحد المُستشفيات وملاحظيَّة التسجيل العقاري في المُحافظتين.وأوضحت الدائرة، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط تلاعبا بصرف 115 مليون دينار في مستشفى بنينوى المركز الخبري الوطني.

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