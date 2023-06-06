فرانس برس: بنزيمة وقّع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات

2023/06/06 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق، عقداً للانتقال إلى نادي الاتحاد، بطل الدوري السعودي، لمدة ثلاث سنوات، على ما أفاد مصدر في نادي مدينة جدة وكالة فرانس برس، الثلاثاء.

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