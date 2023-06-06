القوات الروسية تحبط هجوما اوكرانيا للسيطرة على دونيتسك

2023/06/06 | 13:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودمرت ثماني دبابات ليوبارد.

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