الديوانية.. الإطاحة بـ45 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة

2023/06/06 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الثلاثاء، القبض على 45 متهم ومخالف وفق مواد قانونية مختلفة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز ودوريات تشكيلات شرطة الديوانية نفذت حملة أمنية واسعة النطاق في مناطق مختلفة من المحافظة لملاحقة المطلوبين تضمنت نصب نقاط التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين وتفتيش الأماكن المشبوهة بمشاركة عدد كبير من الضباط والمنتسبين اسفرت عن إلقاء القبض على 45 متهم ومخالف بمواد قانونية مختلفة".

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