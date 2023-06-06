البرلمان العراقي يحدد يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة التصويت على الموازنة

2023/06/06 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

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حدد مجلس النواب يوم الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على الموازنة العامة.

ونشر المجلس جدول أعمال الجلسة التي ستعقد يوم الثامن من الشهر الجاري للتصويت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية والسنتين المقبلتين مبينا ان عقد الجلسة سيكون في الساعة الواحدة ظهرا.

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