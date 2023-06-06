2023/06/06 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم

الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة ست سنوات

بحق مجرم عن جريمة الترويج لبيع دفاتر

صكوك مزورة عن طريق مواقع التواصل

الاجتماعي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الأعلى، في بيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن ست سنوات بحق مجرم باع دفاتر صكوك مزورة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن ست سنوات بحق مجرم باع دفاتر صكوك مزورة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).