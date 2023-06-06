2023/06/06 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسهيلات جديدة تمنحها وزارة العمل

والشؤون الاجتماعية للعمال الأجانب،

تتلخص بمنحهم مهلة لتصحيح مسارهم

الرسمي والقانوني داخل البلاد، في خطوة

اعتبرها مراقبون مناقضة لقرار الوزارة

السابق بالحد من توافد تلك

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