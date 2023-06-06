2023/06/06 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالقاء القبض على طالب في أحدى مدارس السليمانية أقدم على سرقة ذويه والاقامة بإحدى فنادق المدينة في محاولة منه للتهرب من الامتحانات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "انباءاً أفادت عن اختفاء او خطف الطالب كما أخبر ذويه السلطات الأمنية بعد غيابه من احدى مدارس السليمانية اثناء امتحانات نهاية السنة".

وأضاف المصدر، أنه "بعد البحث والتحري تبين انه سرق مبلغا من المال من ذويه ونزل في احد فنادق المدينة في محاولة منه للتهرب من الامتحانات".

واشار الى انه "تم الاستدلال عن مكانه وألقي القبض عليه بأمر من القاضي وجاري التحقيق معه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. القبض على طالب مدرسة اتخذ الفندق مهرباً من أداء الامتحانات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية.. القبض على طالب مدرسة اتخذ الفندق مهرباً من أداء الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).