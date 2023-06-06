إعفاء مدير شركة نقل الطاقة الكهربائية في النجف (وثيقة)

2023/06/06 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

قررت وزارة الكهرباء، إعفاء مدير شركة نقل الطاقة الكهربائية في محافظة النجف الاشرف مهند شاكر طراد، وذلك على خلفية خروقات مالية وإدارية.

وقال عضو لجنة الخدمات والاعمار أحمد الشرملي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم التوجيه باعفاء مدير شركة نقل الطاقة الكهربائية مهند شاكر طراد في النجف الاشرف بسبب الخروقات المالية والإدارية".

واضاف أن "ابرز الخروقات هي سوء الإدارة ومصادرة آراء بعض مسؤولي الأقسام لتنفيذ أمور مخالفة للضوابط و تدوير بعض الموظفين الذين تربطهم علاقة مشتركة بالسيد المدير في لجان المشتريات وتأجير الآليات وهذا هدر في المال العام وتكليف موظفين بمسؤولية شعب خارج الوصف المعتمد والقيام بدمج أعمال بعض اللجان لغرض حصر المسؤوليات بيد أشخاص محددين قريبين وكما مبين في تقريرنا أدناه".واشار الى أنه "تم إعفاء إدارة مطار النجف الاشرف مسبقاً بناءاً على متابعتنا المستمرة مع الجهات العليا، حيث تم إرسال الملفات والتقارير إلى هيئة النزاهة لغرض التحقيق وإتخاذ ما يلزم بحقهم"، مبيناً أنه "هناك تغييرات ستحدث في عدد من الدوائر في النجف الاشرف بحق كل مقصر ، وجميع الإجراءات المتخذة من قبلنا هي ضمن الإطر القانونية والآداء".

أدناه نص وثيقة الاعفاء:

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