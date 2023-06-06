2023/06/06 | 13:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تسمح لإدارات المدارس بالدخول لمدارسهم بعد إنتهاء الامتحان الوزاري

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