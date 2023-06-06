كركوك.. طيران الجيش يدمر عجلتين ومضافة لداعش الإرهابي

2023/06/06 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تدمير عجلتين ومضافة لداعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طيران الجيش تمكن من تدمير عجلتين ومضافة لعصابات داعش الإرهابية في كركوك".وأضافت، أن "العملية حصلت أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات كركوك".

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