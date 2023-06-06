خلال 48 ساعة.. اعتقال تاجر مخدرات قتل شقيقه في بغداد

2023/06/06 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على تاجر مخدرات قام بقتل شقيقه في محافظة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارزنا وخلال 48 ساعة من القاء القبض على تاجر مخدرات قام بقتل شقيقه في العاصمة بغداد".وأضافت، أن "عملية القاء القبض جاءت بناءٍ على كمين محكم من قبل مفارز وكالة الاستخبارات".

وتهيب الوكالة، المواطنين، بـ"الابلاغ وتقديم المعلومات عن الخارجين عن القانون وتجار المخدرات من خلال الاتصال على الرقم الساخن 144".

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