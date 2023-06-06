خطأ طبي يودي بحياة وزير الصحة المصري الأسبق

2023/06/06 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل اعلام مصرية إن وزير الصحة

الأسبق أحمد عماد الدين، توفي بسبب خطأ

طبي.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر مطلع قوله

إن الدكتور أحمد عماد الدين تعرض لأزمة

صحية تتعلق بالقلب في أحد المستشفيات

ب‍مد

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