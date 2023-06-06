2023/06/06 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدولار في العراق يرتفع ..وموعد التصويت على الموازنة: لا أحد يدري | الحصاد الإخباري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار في العراق يرتفع ..



وموعد التصويت على الموازنة: لا أحد يدري | الحصاد الإخباري قناة التغيير الفضائية.

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