إيران تكشف النقاب عن أول صاروخ باليستي من إنتاجها يفوق سرعة الصوت

2023/06/06 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت إيران، النقاب عن أول صاروخ باليستي أسرع من الصوت من إنتاجها، وفقاً لما أوردته وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية للأنباء

وأشارت الوكالة الى ان سرعة الصاروخ تفوق سرعة الصوت، كما أنه قادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطوراً واستهداف أنظمة الدفاع الصاروخي.وأكدت ان الصاروخ ذو القدرات التكتيكية يعمل بالوقود الصلب، ولديه القدرة على الوصول إلى سرعات عالية جداً وكذلك القيام بمناورات مختلفة داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض.

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