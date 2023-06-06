الماليـة تعلن استحداث 3656 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود

2023/06/06 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الماليـة، اليوم الثلاثاء، عن استحداث 3656 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود.وذكر بيان للوزارة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "بتوجيه وزيرة المالية طيف سامي، استكملت دائرة الموازنة في وزارة المالية اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بعدد إجمالي بلغ (3656) درجة".وأضاف البيان، أن "إجراءات الاستحداث تأتي استناداً الى قرار مجلس الوزراء (23317) لسنة 2023 ، واحكام المادة 45 خامسا من قانون الادارة المالية العامة رقم 6 لسنة 2019 ، واعمام وزارة المالية رقم (75555) في 2022/12/27 ".وستوزع الدرجات الوظيفية كالآتي :• مديرية ماء محافظة الأنبار (3547) درجة• المؤسسات البلدية لمحافظة الديوانية (6) درجات• مديرية مجاري محافظة الديوانية (1) درجة• جامعة ابن سينا (4) درجات• الوقف الشيعي / دائرة التعليم الديني (81) درجة• مجلس محافظة ذي قار (4) درجات• جامعة ذي قار (13) درجة.

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