جنرال الكتريك تعلن إنجاز تأهيل التوربينات الغازية بقدرة إجمالية تبلغ 1400 ميغاواط

2023/06/06 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

فصلت شركة جنرال الكتريك، اليوم الثلاثاء، أعمالها المنجزة بالعراق خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرة الى إنجاز تأهيل التوربينات الغازية بقدرة إجمالية تبلغ 1400 ميغاواط، فيما أكدت وزارة الكهرباء استنفار كوادرها لإتمام أعمال الصيانة والتحديث في عدد من المحطات المستهدفة ضمن خطة الوزارة لصيف 2023.وقالت الشركة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في إطار الاستعدادات لموسم الصيف والطلب المتزايد على الكهرباء، وضمن خطة وزارة الكهرباء لإجراء الصيانة الدورية لوحدات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد، نعلن إتمام مجموعة من مشروعات صيانة وتأهيل التوربينات الغازية بقدرة إجمالية تبلغ 1400 ميغا واط في عدد من محطات توليد الطاقة في عموم محافظات العراق بالتنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء".وأضافت أنها "أنهت الأعمال في عدة مشروعات خلال النصف الأول من 2023 شملت الصيانة على الوحدة الثانية في محطة شط البصرة الغازية وإعادة الوحدة للعمل بطاقة 100 ميغا واط، حيث استمر العمل لعدة اسابيع بالتعاون الوثيق بين كوادر وزارة الكهرباء وجنرال الكتريك"، مشيرة الى أن "الاعمال شملت فحصاً دقيقاً لمختلف أجزاء التوربين واستبدال المحور الدوار والاجزاء المتضررة مروراً بإعادة تجميع أجزاء الوحدة وتشغيلها وربطها على الشبكة الوطنية بنجاح".وذكرت أنه "تم إنجاز أعمال الصيانة الشاملة في محطة خور الزبير والتي شملت تأهيل توربينات غازية عدد اثنين واستبدال مجموعة العادم وإعادة الوحدتين الى الخدمة بقدرة 200 ميغاواط، أما في منطقة الفرات الأوسط وتحديداً في محطة الخيرات في محافظة كربلاء، قامت كوادر الوزارة في إنتاج الفرات الأوسط بعمليات الصيانة لـست توربينات غازية بقدرة إجمالية تبلغ 600 ميكاواط، وذلك بالتعاون مع شركة جنرال الكتريك التي وفرت قطع الغيار اللازمة بالإضافة الى الدعم والإسناد الفني والهندسي لإتمام الصيانات بنجاح".وتابع البيان أن "شركة جنرال الكتريك وبالتنسيق والتعاون مع كوادر المحطة قامت بأعمال الصيانة على الوحدة السابعة والمتضمنة أعمال الصيانة الدورية الكبرى ومحاذاة محور وكبسولة التوربين لإعادة 100 (ميكا واط) من الطاقة إلى الشبكة الوطنية وإتمام جميع المهام قبيل حلول الصيف"، مشيراً الى "انطلاق مشروع صيانة وتطوير التوربينات الغازية في محطة القدس في شهر كانون الأول 2022، ويشمل المشروع تحديث وصيانة توربينين غازيين بقدرة تبلغ 200 ميكاواط بهدف تأمين واستمرار إنتاجيتها بأعلى كفاءة".وذكر: "أما في شمال العراق فقد اكتملت المرحلة الأولى من مشروع تحديث التوربينات الغازية في محطة نينوى الغازية، حيث تم تحديث وحدتين بنظام المسار الحار المتقدم AGP واكمال أعمال الصيانة الكبرى وإعادة 200 ميكاواط للشبكة".وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى: إن "فرق الصيانة والفرق الفنية التابعة للوزارة تعمل منذ مطلع العام الحالي وعلى مدار الساعة لضمان تنفيذ هذه الصيانات الضرورية وفي الوقت المحدد لضمان جهوزية هذه الوحدات في مواجهة الزيادة في الطلب التي تشهدها فترة الصيف"، مؤكداً أن "استراتيجية الوزارة تركز على مجموعة من الأولويات ومنها الصيانة الدورية للوحدات العاملة لتأمين ديمومة واستقرار إنتاجيتها وخصوصاً في أوقات الذروة".بدروه، أشار فادي طبوش المدير التنفيذي لخدمات الطاقة في العراق لدى جنرال الكتريك: "نحن مستمرون بالعمل عن كثب مع فرق وزارة الكهرباء لصيانة وتطوير وحدات الإنتاج الموجودة في العراق حالياً وذلك لضمان أعلى درجات الإنتاجية في جميع المواسم وخصوصاً موسم الصيف حيث تصل معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية الى الذروة".وأوضح أن "فرق الصيانة التابعة لجنرال الكتريك مكونة بنسبة تصل إلى 90% من الكوادر والكفاءات العراقية وتعمل وفق الأولويات والأهداف الاستراتيجية لوزارة الكهرباء، وقد قامت هذه الفرق بالعديد من أعمال الصيانة والتأهيل والتطوير في السنوات الماضية وفي مختلف انحاء العراق، بالإضافة إلى ذلك تقوم هذه الفرق حالياً وبإشراف كوادر وزارة الكهرباء على دراسة مجموعة من مشروعات الصيانة والتطوير الإضافية التي ستسهم في رفد المنظومة الكهربائية بطاقات إضافية من شأنها زيادة وتحسين مستوى الانتاج".وأضاف أن "جنرال الكتريك تركز بشكل كبير على المساهمة في تدريب وتطوير الكوادر العراقية وملاكات وزارة الكهرباء في عدة مجالات تقنية وفنية، بالإضافة إلى التركيز على موضوعات السلامة العامة في مواقع العمل حيث اقامت خلال السنوات الماضية سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية حضرها أكثر من 150 من كوادر وملاكات وزارة الكهرباء".ومنذ عام 2011، نفذت الشركة مشاريع استراتيجية أضافت 19 ألف ميكا واط من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة في جميع أنحاء العراق بما فيها مناطق إقليم كردستان.



والجدير بالذكر أن شركة جنرال الكتريك كانت قد أعدت دراسة شاملة لتحول قطاع الطاقة في العراق في عام 2021، واشتملت الدراسة على حلول وتوصيات تتضمن وجود جدولة دقيقة وطويلة الأجل لأعمال صيانة التوربينات الغازية المتطورة العاملة في العراق والتي يبلغ عددها 240 وحدة توليدية تتوزع في جميع أنحاء البلاد بما فيها محافظات إقليم كردستان.كما احتوت الدراسة على مقترحات لتطوير الوحدات العاملة حالياً بما في ذلك تحويلها إلى نظام الدورة المركبة الذي يتيح انتاج المزيد من الكهرباء باستخدام نفس كمية الوقود، مما يزيد كفاءة الإنتاج ويسهم في خفض الانبعاثات الكاربونية.

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