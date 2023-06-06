قتل شقيقه.. كمين ينتهي باعتقال تاجر مخدرات في بغداد

2023/06/06 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات ودائرة التحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال تاجر مخدرات قام بقتل شقيقه في أحدى مناطق العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناء على المعلومات الاستخبارية الدقيقه تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وخلال ٤٨ ساعة من القاء القبض على تاجر مخدرات قام بقتل شقيقه في محافظة بغداد".

واضافت أن "عملية القاء القبض جاءت بناءٍ على كمين محكم من قبل مفارز وكالة الاستخبارات".

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