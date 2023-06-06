الاستخبارات تطيح بتاجر مخدرات قتل شقيقه في بغداد

2023/06/06 | 14:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على تاجر مخدرات قام بقتل شقيقه في بغداد.

وذكرت الوكالة، في بيان أنه “بناء على المعلومات الاستخبارية الدقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وخلال 48 ساعة من إلقاء القبض على تاجر مخدرات قام بقتل شقيقه في محافظة بغداد”.

وأضافت، أن “عملية القاء القبض جاءت بناءٍ على كمين محكم من قبل مفارز وكالة الاستخبارات”.

ودعت وكالة الاستخبارات، المواطنين إلى “الابلاغ وتقديم المعلومات عن الخارجين عن القانون وتجار المخدرات من خلال الاتصال على الرقم الساخن 144”.

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