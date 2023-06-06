2023/06/06 | 14:28 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركزي العراقي يشرف على ربط مصارف بغداد واربيل ويمنح إجازة تأسيس بنك وطني بكردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/06 | 14:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي يشرف على ربط مصارف بغداد واربيل ويمنح إجازة تأسيس بنك وطني بكردستان) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي العراقي يشرف على ربط مصارف بغداد واربيل ويمنح إجازة تأسيس بنك وطني بكردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).