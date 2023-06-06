2023/06/06 | 14:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hsYGWWF-F7g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجسمات في المتحف الإسلامي تحاكي قصص السيرة النبوية | صباح الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجسمات في المتحف الإسلامي تحاكي قصص السيرة النبوية | صباح الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).