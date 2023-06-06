2023/06/06 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، هشام الركابي، الثلاثاء، أن الخميس المقبل سيكون انطلاقة لمرحلة جديدة من الإعمار وتوفير فرص العمل.وكتب الركابي، على حسابه في تويتر، تابعها / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار السوداني: الخميس سنشهد انطلاق مرحلة جديدة للإعمار وتوفير فرص العمل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار السوداني: الخميس سنشهد انطلاق مرحلة جديدة للإعمار وتوفير فرص العمل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار السوداني: الخميس سنشهد انطلاق مرحلة جديدة للإعمار وتوفير فرص العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).