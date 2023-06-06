‘ريكاني’ ينفي امتداحه لنظام صدام حسين

2023/06/06 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نفى وزير الإسكان والإعمار، بنكين ريكاني، اليوم الثلاثاء، امتداحه لنظام صدام حسين، فيما أكد أن الفيديو الذي انتشر كان مجتزءا.وقال في بيان صحفي: “تم تداول فديو مجتزأ عن لقاء تلفزيوني […]

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