استمرار عملية عودة النازحين الى قضاء سنجار، اكثر من مئة عائلة تطوي صفحة النزوح

2023/06/06 | 14:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك بالتزامن مع انتهاء الموسم الدراسي و الاحداث التي خلفتها خطابات الكراهية التي تعرض لها الايزيدية في الآونة الأخيرة تستمر عملية عودة النازحين الايزيديين من أواخر ابريل المنصرم.و بحسب المعلومات التي وصلت اليها ايزيدي24 تغادر اكثر من 10 عوائل نازحة بشكل يومي مخيمات النازحين في محافظة دهوك بإقليم كردستان.و غادرت …

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