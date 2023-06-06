يمكن أن يحميك من أكثر أنواع السرطان شيوعًا.. ما أهمية وضع واقي الشمس؟

2023/06/06 | 14:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من يمكنه مقاومة الخروج والشعور بالضوء على وجهه في يوم مشمس لطيف؟ ولا يفكر غالبية الناس في واقي الشمس إلا إذا تواجدوا في المسبح أو على الشاطئ.وأصبح هذا مصدر قلق متزايد، لأن سرطان الجلد من أكثر أنواع الأمراض شيوعًا في الولايات المتحدة.ونصيحة الخبراء بسيطة: ضع واقٍي الشمس.

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