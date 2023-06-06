منصة TOD تبث منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ونهائيات مميزة أخرى حصرياً على مدار الشهر

2023/06/06 | 14:51 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنصة الرائدة تبث نهائي بطولة الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للسيدات ودوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى نهائيات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ومنافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس وكأس العالم تحت 20 عاماً لكرة القدم كشفت منصة TOD عن عرض مجموعة من المباريات النهائية المشوقة لهذا الموسم الرياضي […]

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