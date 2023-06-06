الكرة السعودية تجذب نجما عالميا جديدا

2023/06/06 | 14:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض (أ ف ب) – نجمٌ عالميٌ جديدٌ يحطّ رحاله في المملكة العربية السعودية مع انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من ريال مدريد الإسباني إلى نادي الاتحاد بطل الدوري بعقد لمدة ثلاث سنوات، على ما أفاد الثلاثاء مصدر في نادي مدينة جدة وكالة فرانس برس.وقال المصدر المقرّب من المفاوضات والذي طلب عدم كشف هويته […]

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