2023/06/06 | 14:58 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي ووزير الخارجية الباكستاني يؤكدان أهمية التعاون البرلماني وتنسيق المواقف تجاه القضايا المشتركة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/06 | 14:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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