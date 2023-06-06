شاهد بالفيديو.. إيران تعلن إعادة افتتاح سفارتها في الرياض ومكتب قنصليتها بمدينة جدة

2023/06/06 | 15:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gDI5DHBoP_I

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