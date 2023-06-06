2023/06/06 | 15:15 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام: سيتم الإفراج عن 24 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/06 | 15:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلام: سيتم الإفراج عن 24 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلام: سيتم الإفراج عن 24 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).