2023/06/06 | 15:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xdBANceC1rU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منظمة: 643 عراقي مفقود منذ 2016 على يد الحشد الشعبي | اخبار الثالثة 2023/6/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منظمة: 643 عراقي مفقود منذ 2016 على يد الحشد الشعبي | اخبار الثالثة 2023/6/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).