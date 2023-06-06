الصحة: البطاقة الدوائية للأمراض المزمنة أصبحت مجانية

2023/06/06 | 15:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحصت دائرة العيادات الشعبية التابعة لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أعداد العيادات الشعبية وكمية الأدوية المزمنة المجهزة الى المرضى، فيما أشارت الى أن البطاقة الدوائية للأمراض المزمنة أصبحت مجانية.

وقال مدير إعلام الدائرة سعد الابراهيمي، بحسب الإعلام الرسمي، إن “دائرة العيادات الطبية الشعبية من الدوائر المهمة وتقدم خدماتها حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي ولطيف واسع من الشعب وهدفها الأساس تجهيز المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة بالأدوية العامة والتجهيز عبر بطاقة خاصة لكل مريض”، مبيناً أن “البطاقات كانت بمبلغ 10 آلاف دينار وبعد توجيه وزير الصحة أصبحت مجانية”.

وأضاف أن “عدد العيادات الطبية الشعبية في العراق يبلغ 326 عيادة طبية من ضمنها عيادات استشارية”، موضحاً أن “العاصمة بغداد يوجد فيها 76 عيادة شعبية وجميعها مجهزة بأدوية الأمراض المزمنة إضافة الى تجهيز العيادات في إقليم كردستان بالأدوية”.

وتابع أن “عدد الأدوية المزمنة المجهزة الى المرضى من قبل وزارة الصحة يبلغ ما بين 38 ـ 40 مادة دوائية مزمنة والتجهيز حالياً يتم بنسبة 100 بالمئة لجميع العيادات الشعبية”، مؤكداً أن “الدائرة تعمل بنظام التمويل الذاتي والرواتب وغيرها لجميع موظفيها من إيرادات العيادات”.

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