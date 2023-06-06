الهجرة تطلق الدفعة الأولى من منحة العوائل المندمجة

2023/06/06 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، إطلاق الدفعة الاولى من المنحة المالية للعوائل المندمجة.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لإنهاء ملف النزوح، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو إطلاق الدفعة الاولى من المنحة المالية للعوائل المندمجة في المحافظات".

وأوضحت جابرو أن "الدفعة الاولى شملت 1128 عائلة"، مبينةً أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم اللامحدود التي تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين من أجل تخفيف معاناة العوائل وتشجيعا للاندماج وانهاء ملف النزوح".

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