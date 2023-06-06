توصية حكومية بشأن استيراد السيارات المحورة الخاصة بذوي الإعاقة

2023/06/06 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المجلس الوزاري للتنمية البشرية،

اليوم الثلاثاء، توصيات عدة أبرزها دعم

الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، وضوابط

استيراد السيارات المحورة للأشخاص ذوي

الإعاقة.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس

الوزراء تلق

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